Alman vatandaşı 2 teröristin sınır dışı edilmesinin ardından Merkel'den açıklama

İşlemleri akşam saatleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi'nin aracıyla jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler.

Teöristler, burada bir süre bekletildi ve saat 20.45'te Frankfurt'a hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Türkiye'den ülkelerine sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçıların Almanya'da güvenlik değerlendirmesinden geçirildiği belirtildi.

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL'DEN AÇIKLAMA: DEVREYE SOKARIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, bu kişilerle ilgili Terörle Mücadele Merkezinde güvenlik birimleri tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldığını söyledi.

MERKEL: DEVREYE SOKARIZ

"Böylelikle bu kişilerin bir tehdit oluşturmaması sağlanıyor." diyen Merkel, aksi bir durum yaşanması halinde de olağan mekanizmaların devreye sokulacağını kaydetti.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı dün Berlin'e ulaşmıştı.