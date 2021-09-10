Almanya Başbakanı Merkel'den 16 yıl sonra gelen yanıt: "Feministim"

DW’nin yayınladığı habere göre söyleşi, Düsseldorf'ta bulunan bir tiyatro sahnesinde gerçekleştirildi. Merkel, Nijeryalı yazar Chimamda Ngozi Adichie, yayıncı Miriam Meckel ve gazeteci Lea Steinacker tarafından sorulan soruları yanıtladı.

Feminizmin ifadesinin kendisi için ne anlama geldiğini Merkel, “Bu konuları toplumun gündemine getirmek için büyük mücadele vermiş belirli bir hareketin ürünüdür.” diyerek açıkladı.

"BUGÜN BUNUN ÜZERİNE DAHA İYİ DÜŞÜNMÜŞ BULUNMAKTAYIM"

2017 yılında Berlin’de düzenlenen Women20 Zirvesi’ne katılan Merkel, zirvede kendisini feminist olarak tanımlamaktan tereddüt etmişti. DW’nin yayınladığı haberde Merkel, “O zaman bunu sahnede biraz çekingen bir biçimde ortaya koymuştum. Bugün ise bunun üzerine daha iyi düşünmüş durumdayım. Bu bakımdan şunu söyleyebilirim: Evet hepimiz feminist olmalıyız.” ifadelerini kullandı.