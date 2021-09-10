Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı10 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!10 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Annesini öldüren zanlının son sözleri şok etti!Şilan Topal olayında uyanık polis detayı! Bir göz hareketi olayın seyrini değiştirdi! Detayları Müge Anlı paylaştıKartal Gölü yok olmak üzere11 yıllık eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'e, Deniz Akkaya'dan tartışma yaratacak sözler! "Boşanırken dayak da yesen..."Eski sevgilisi evinde ölü bulunmuştu! Yıldız futbolcuya mahkemeden rekor ceza geldi!Cihangir Ceyhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan mı?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Almanya Başbakanı Merkel'den 16 yıl sonra gelen yanıt: "Feministim"

Almanya Başbakanı Merkel'den 16 yıl sonra gelen yanıt: "Feministim"

16 yıllık görev süresi yakında dolacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü katıldığı bir söyleşide bir soruya karşılık olarak “Aslında topluma ve genel olarak hayata katılım anlamında kadın ve erkeğin eşit olmasıyla ilgili. Ve bu anlamda 'evet, ben bir feministim' diyebilirim" cevabını verdi.

Almanya Başbakanı Merkel'den 16 yıl sonra gelen yanıt: "Feministim"

DW’nin yayınladığı habere göre söyleşi, Düsseldorf'ta bulunan bir tiyatro sahnesinde gerçekleştirildi. Merkel, Nijeryalı yazar Chimamda Ngozi Adichie, yayıncı Miriam Meckel ve gazeteci Lea Steinacker tarafından sorulan soruları yanıtladı.

Feminizmin ifadesinin kendisi için ne anlama geldiğini Merkel, “Bu konuları toplumun gündemine getirmek için büyük mücadele vermiş belirli bir hareketin ürünüdür.” diyerek açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel'den 16 yıl sonra gelen yanıt: "Feministim"

"BUGÜN BUNUN ÜZERİNE DAHA İYİ DÜŞÜNMÜŞ BULUNMAKTAYIM"

2017 yılında Berlin’de düzenlenen Women20 Zirvesi’ne katılan Merkel, zirvede kendisini feminist olarak tanımlamaktan tereddüt etmişti. DW’nin yayınladığı haberde Merkel, “O zaman bunu sahnede biraz çekingen bir biçimde ortaya koymuştum. Bugün ise bunun üzerine daha iyi düşünmüş durumdayım. Bu bakımdan şunu söyleyebilirim: Evet hepimiz feminist olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT