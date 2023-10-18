Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ben Gurion Havaalanı'nda İsrail'den ayrılırken sirenlerin bir anda çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şansölye derhal uçaktan tahliye edilerek önce havaalanındaki güvenli bir konteynere oradan da sığına kaçırıldı. Uçaktaki danışmanlarında bulunduğu heyet ise yerlere yattı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!

İsrail alçak saldırıları Gazze'ye devam ederken, Almanya her defasında İsrail'in yanında olduğunu ifade ederek destek mesajları yayınlamıştı.

Mesaj göndermekle yetinmeyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, durumu daha da abartarak 21. yüzyılın faşisti olarak tarihe geçmeyi başaran İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanında olduğunu göstermek için bir ziyaret gerçekleştirdi.

Netenyahu ile gün boyu toplantılar yaparak gelişmeler hakkında bilgilendirilen Scholz, İsrail'den ayrılırken hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

YERLERE YATTILAR

Uçakla İsrail'den ayrılacağı sırada birden sirenlerin çalmasıyla neye uğradığını şaşıran Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrailli yetkililer tarafından uçaktan derhal indirildi. Şansölye Scholz başta havalimanındaki güvenli bir konteyneri oradan da yer altında güvenli bir sığına götürüldü. Uçakta danışmanlarının da olduğu heyet ise yerlere yatarak süründü.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞPEŞE GELDİ

Şansölye Olaf Scholz'un bu görüntülerin basına yansımasına ek olarak aynı saatlerde İsrail tarafından Gazze'deki masum sivillerin olduğu hastane hedef alınarak bombalandı. İlk belirleme göre en az 850 kişi yaşamını yetirdi.

Alman heyetin ve yerlerde süründüğü görüntüler sonrası bir çok kişi "Acaba empati yapmışlar mıdır?" gibi yorumlar peş peşe geldi.

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DAKİKALAR SONRA TEKRAR UÇAĞA BİNDİRİLDİ

Alarmın ardından yolcular birkaç dakika sonra tekrar uçağa bindi. Almanya Başbakanı Scholz, güvenlik görevlileri eşliğinde uçağa bindirildi ve uçak Tel Aviv'den Kahire'ye doğru yola çıktı.

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