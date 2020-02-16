Almanya Dışişleri Bakan'ından Münih'teki Libya toplantısına ilişkin açıklama

Almanya'nın Münih şehrinde Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması için düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı yapıldı. Berlin'de 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen Libya Konferansı'nın devamı niteliğindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yaptı.

LİBYA'DA ATEŞKES VE SİLAH AMBARGOSU UYGULANMASI KONULARI TARTIŞILDI

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler katıldı. Toplantıda, Libya'da ateşkes ve silah ambargosunun uygulanması konularının tartışıldı.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARININ KATILIMIYLA LİBYA KONFERANSI YAPILMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, 19 Ocak'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Libya Konferansı yapılmıştı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MASS'TAN AÇIKLAMA: TÜM TARAFLAR ANLAŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Münih'teki Libya toplantısı hakkında yaptığı son dakika açıklamasında, "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti" dedi.