Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak

Almanya'nın Türkiye'den işçi almaya başladığı ve 70 bin Euro maaş teklif ettiği görülüyor. İlkokul lise ve üniversite eğitimini tamamlamış olanlar da dahil olmak üzere farklı eğitim seviyelerine sahip kişilerin başvurabileceğini önermektedir. Herhangi bir işe başvurmadan önce iş listesinin ve işverenin gerçekliğini doğrulamanın çok önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Ek olarak yasal veya göçmenlik sorunlarından kaçınmak için işin bulunduğu ülkenin istihdam yasalarını ve gerekliliklerini araştırmanız önerilir.

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Alman Ticaret ve Sanayi Odaları'nın (DIHK) yaptığı açıklamaya göre Almanya Türkiye'den işçi alımına başlamayı planlıyor. İş fırsatları ilk orta ve üniversite eğitimi dahil olmak üzere çeşitli eğitim geçmişlerine sahip kişiler için mevcuttur. Duyuru işçilerin yılda 70.000 avroya yakın bir maaş kazanabileceklerini belirtiyor.

Büyük Sayılarda Personel Açığı Bulunuyor

DIHK yaklaşık olarak her iki Alman şirketinden birinin şu anda yeni personel aradığını vurguladı. Jobstas Kurumsal İletişim Departmanı Almanya'da şu anda 18 milyon personel açığı olduğunu ve bu rakamın 2030'da 3 milyona çıkmasının beklendiğini bildirdi. Henüz işe alım sürecinin detaylarının paylaşılmadığını belirtmekte fayda var. A

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lmanya'daki iş ilanlarına başvurmakla ilgilenen kişiler uygunluk kriterleri ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için resmi duyuruları takip etmeli ve ilgili makamlarla görüşmelidir Almanya'da henüz iş gücü potansiyelinin tam anlamıyla keşfedilmediği ve özellikle meslek eğitimi almamış gençler arasında ciddi bir işsizlik sorunu yaşandığı belirtiliyor.

Almanya Da Yazılımcı Olarak 70000 Euro Almak Mümkün

OECD tarafından yapılan araştırmaya göre 18-24 yaş arasındaki her 10 Alman gençten sadece 1'i çıraklık eğitimini tamamlamayı hedefliyor. Bu oranın yüzde 97 olması gerektiği ifade ediliyor. Bu durum yaklaşık 590.000 genç insanın meslek eğitimi almamasına neden oluyor. Buna ek olarak verilen bilgilere göre iş gücü açığı olan Almanya'da meslek eğitimi almış ve mesleki becerilere sahip kişilerin maaş aralığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Örneğin bir eğitmen veya öğretmen İngilizce veya Almanca bilirse ve okul öncesi eğitmen olarak çalışırsa yıllık 40.000€ brüt ücret ile başlayabilir. Bir yazılımcı 70.000€ doktor ise 100.000€ alabilir. Bu nedenle meslek eğitimi almış kişilerin iş bulma ve yüksek maaş kazanma olasılıklarının yüksek olduğu ifade ediliyor.