Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi

Almanya hükümeti insanlık tarihine kara lekelere yazılacak olan İsrail'in Filistin'deki soykırıma engel olması gerekirken tam aksine bir davranışla İsrail'in Gazze'deki katliamda kendilerine ait silahların kullanılmasına izin verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi 1

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın işgalcilerden kurtulmak için başlattığı mücadelede Batı ülkeleri işgalci İsrail’in yanında yer aldı. Bir avuç Filistinlinin verdiği mücadeleye karşı İsrail, Gazze’deki sivil halka ağır bombardıman gerçekleştirdi. Hastane, ambulans, ibadethane, kadın, çocuk tanımayan işgalci İsrail’e Almanya’dan da Heron desteği geldi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi
Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi
İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi
İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi
İstanbul’dan bunalanlar bu evlere akın ediyor! Tiny House’lara yoğun talep var
İstanbul’dan bunalanlar bu evlere akın ediyor! Tiny House’lara yoğun talep var
Batının İsrail algı operasyonu çöktü! 'Hamas tarafından kaçırıldı, tecavüz edildi' demişlerdi, gerçek ortaya çıktı
Batının İsrail algı operasyonu çöktü! 'Hamas tarafından kaçırıldı, tecavüz edildi' demişlerdi, gerçek ortaya çıktı
"Evi Çiçekdağı'nda, bahçesi Yerköy'de" Bu ilçede yaşayanlar iki adımla il değiştiriyor!
"Evi Çiçekdağı'nda, bahçesi Yerköy'de" Bu ilçede yaşayanlar iki adımla il değiştiriyor!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Son Haberler
Tarım kredi kooperatifleri'nden dev indirim! yüze Ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti, hangi ürünlerde ve ne zaman başlayacak?
Tarım kredi kooperatifleri'nden dev indirim! yüze Ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti, hangi ürünlerde ve ne zaman başlayacak?
Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!
Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!
O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!
O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail-Gazze krizi konu alan dezenformasyon kampanyaları hakkında, açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail-Gazze krizi konu alan dezenformasyon kampanyaları hakkında, açıklama
Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu
Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''
Filistinli kadına hakaretler yağdırdı, sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli dedi, o anlar kamerada
Filistinli kadına hakaretler yağdırdı, sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli dedi, o anlar kamerada
Çok Okunanlar
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu
Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu
Putin, İsrail Hamas savaşı ile ilgili sessizliğini bozdu! ABD'yi suçladı, bağımsız Filistin devleti açıklaması dikkat çekti
Putin, İsrail Hamas savaşı ile ilgili sessizliğini bozdu! ABD'yi suçladı, bağımsız Filistin devleti açıklaması dikkat çekti
Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!
Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!
Mavi Marmara gemisine saldırmıştı, İsrailli komutan Eli Ginsburg öldürüldü
Mavi Marmara gemisine saldırmıştı, İsrailli komutan Eli Ginsburg öldürüldü
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'