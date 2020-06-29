Almanya, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmakta diretiyor

Türkiye koronavirüs salgınında başarılı bir mücadele verirken Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağı tepki çekmeye devam ediyor. Almanya'nın seyahat yasağı kararının ardından çok sayıda Alman, Türkiye'deki tatil rezarvasyonunu iptal etti. Bu doğrultuda Türkiye harekete geçti ve Almanya'nın kaygılarını gidermek için harekete geçti. Öte yandan Almanya'nın neden yasak uyguladığı da ortaya çıktı.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya’nın Türkiye’ye seyahat yasağının kaldırılmamasının nedeni olarak Türkiye’de korona virüs tedavisinde içinde hidroksiklorokin maddesi olan sıtma ilaçlarını kullanması gösterildi. Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde hidroksiklorokin kullanılmasına izin verilmiyor.Almanya bu sebeple Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmamakta ısrar ediyor.

ALMANYA TEDAVİ YÖNTEMİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTİYOR

Spiegel’in Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye’de koronavirüsü tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan ilaçların kullanılmasının seyahat uyarısının kaldırılmamasının nedenlerinden biri olduğu öne sürüldü.Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının bu zorunlu tedavi nedeniyle seyahat uyarısının gevşetilmemesi görüşünde bulunduğu öne sürüldü. Alman tarafının Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılması için bu tedaviden vazgeçilmesi gerektiği mesajı verdiği ifade edildi. Haberde, Alman turistlerin Türkiye’de Kovid-19'a yakalanmaları halinde sıtma ilacı ile tedavi edilmeleri ihtimalinin Berlin’de rahatsızlık yarattığına işaret edildi.Türkiye’de hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarına uygulanan tedavide sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokin kullanılıyor. Bu ilaçların COVID-19 tedavisindeki etkisi ve hastalar için oluşturduğu riskler tam olarak bilinmediği gerekçesiyle Almanya’da ise hidroksiklorokin kullanılmasına izin verilmiyor.

TURİZM BAKANLIĞI İDDİALARI DOĞRULADI

’Türkiye Turizm Bakanlığı da iddiaların doğru olup olmadığı konusunda DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Türkiye ve Almanya arasındaki görüşmelerde hidroksiklorokin tartışmasının gündeme geldiğini doğrulayan Turizm Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, haberdeki konunun yeni olmadığını, Alman makamları ile yapılan görüşmelerde bu ilacın birkaç hafta önce gündeme geldiğini söyledi.Yetkili, konunun Antalya’daki büyükelçiler toplantısında konuşulduğunu, 14 günlük karantina meselesi ile ilgili Robert Koch Enstitüsü’ne bir mektup gönderdiklerini ve bu mektupta tedavi protokollerini ayrıntılı şekilde anlattıklarını da dile getirdi

"TEDAVİ PROTOKOLLERİNİ HER ÜLKEYLE PAYLAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Alman makamlarına Türkiye’de çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu, sıtma ilacının tek tedavi ilacı olmadığını ve ayrıca hastanın izni olmadan herhangi bir ilacın uygulanamayacağını aktardıklarını ifade eden Turizm Bakanlığı yetkilisi, “Sağlık Bakanlığı çeşitli protokolleri hastaya soruyor ve o hangisini isterse onu uyguluyor, yani istemediği bir ilacın uygulanması söz konusu olamaz. Türkiye olarak tedavi protokollerini sadece Almanya ile de değil her ülkeyle paylaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

ROBERT KOCH ENSTİTÜSÜ'NÜN RAPORU SORUN YARATIYOR

Spiegel’in haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısını kaldırılmamasının bir diğer nedeni de Robert Koch Enstitüsü’nün Türkiye’yi riskli bölgeler arasında göstermesi de yer alıyor. Almanya’da koronavirüsü salgınında tek yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü bu sınıflamayı enfeksiyon sayılarını temel alarak yapıyor. Buna göre, Türkiye’de bir hafta içinde 100 bin kişi arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 50’den fazla olması risk olarak değerlendiriliyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ALMANYA'YA GİDECEK

Almanya’nın seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmasını isteyen Türkiye girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, gelecek hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’e giderek seyahat uyarısının kaldırılmasını sağlamak için temaslarda bulunması bekleniyor.

