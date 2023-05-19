Almanya'da yaşayan Türklere müjde, vatandaşlık reformunda anlaşma sağlandı

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Yeşiller Partisi ( Grüne), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'nin ( FDP), çifte vatandaşlık yasasındaki değişiklik konusunda anlaşmaya vardı.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet, vatandaşlığa kabul işlemlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi, böylece göçmenlerin ülkeye uyumunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

49 sayfalık yasa tasarısına göre, Almanya'da uzun yıllardır yaşayan göçmenler daha hızlı vatandaş olabilecek. Alman vatandaşlığına geçmek için mevcut 8 yıl şartı 5 yıla inecek. 67 yaşını doldurmuş göçmenler için vatandaşlığın ön koşulu olan yazılı sınav şartı yerine mülakat yeterli olacak. Almanya'da 5 yıl boyunca yasal olarak çalışmış bir göçmenin çocuğu da daha çabuk vatandaş olabilecek.

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Türklere Müjde

Almanya'da güncellenmesi planlanan vatandaşlık yasası ülkedeki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturan Türkleri de yakından ilgilendiriyor. Alman vatandaşı olabilmek için Türk vatandaşlığından vazgeçmek zorunluluğu ortadan kalkıyor. Artık göçmenler çifte vatandaş olabilecek. Yasa tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından yasalaşmasının ardından yaz aylarında Federal Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor.

Almanya Avrupa Ortalamasının Altında Kaldı

Bu arada, yasa tasarısı taslağında, Hür Demokrat Partinin (FDP) itirazları da dikkate alındı.

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FDP'nin itirazları sonucu ancak sosyal yardım almayanlar ve herhangi bir suç eylemine karışmamış kişiler vatandaş olabilecek.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın rakamlarına göre, Almanya'nın vatandaşlığa kabul oranları Avrupa Birliği ortalamasının altında.

2021 yılı sonu verilerine göre, 83,1 milyon nüfusa sahip Almanya'da yaklaşık 72,4 milyon Alman vatandaşı ve yaklaşık 10,7 milyon yabancı uyruklu kişi bulunuyor.