Almanya'da yaşayan Türklere müjde, vatandaşlık reformunda anlaşma sağlandı

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Yeşiller Partisi ( Grüne), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'nin ( FDP), çifte vatandaşlık yasasındaki değişiklik konusunda anlaşmaya vardı.

YAYINLAMA
Google News
Almanya'da yaşayan Türklere müjde, vatandaşlık reformunda anlaşma sağlandı

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Yeşiller Partisi ( Grüne), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'nin ( FDP), çifte vatandaşlık yasasındaki değişiklik konusunda anlaşmaya vardı.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet, vatandaşlığa kabul işlemlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi, böylece göçmenlerin ülkeye uyumunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

49 sayfalık yasa tasarısına göre, Almanya'da uzun yıllardır yaşayan göçmenler daha hızlı vatandaş olabilecek. Alman vatandaşlığına geçmek için mevcut 8 yıl şartı 5 yıla inecek. 67 yaşını doldurmuş göçmenler için vatandaşlığın ön koşulu olan yazılı sınav şartı yerine mülakat yeterli olacak. Almanya'da 5 yıl boyunca yasal olarak çalışmış bir göçmenin çocuğu da daha çabuk vatandaş olabilecek.

Türklere Müjde

Almanya'da güncellenmesi planlanan vatandaşlık yasası ülkedeki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturan Türkleri de yakından ilgilendiriyor. Alman vatandaşı olabilmek için Türk vatandaşlığından vazgeçmek zorunluluğu ortadan kalkıyor. Artık göçmenler çifte vatandaş olabilecek. Yasa tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından yasalaşmasının ardından yaz aylarında Federal Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor.

disisleri-nden-almanya-ya-sert-tepki-turk-9851184-8706-amp.jpg

Almanya Avrupa Ortalamasının Altında Kaldı

Bu arada, yasa tasarısı taslağında, Hür Demokrat Partinin (FDP) itirazları da dikkate alındı.

FDP'nin itirazları sonucu ancak sosyal yardım almayanlar ve herhangi bir suç eylemine karışmamış kişiler vatandaş olabilecek.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın rakamlarına göre, Almanya'nın vatandaşlığa kabul oranları Avrupa Birliği ortalamasının altında.

2021 yılı sonu verilerine göre, 83,1 milyon nüfusa sahip Almanya'da yaklaşık 72,4 milyon Alman vatandaşı ve yaklaşık 10,7 milyon yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu yıl meclis çok sağlıklı olacak, tam 38 vekil meclis sıralarında
Bu yıl meclis çok sağlıklı olacak, tam 38 vekil meclis sıralarında
28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için cemaatlerden Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması geldi
28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için cemaatlerden Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması geldi
Twitter, Microsoft'u verileri kötüye kullanmakla suçladı
Twitter, Microsoft'u verileri kötüye kullanmakla suçladı
CHP'li gazeteci çileden çıktı! "Allah belanızı versin siz nasıl bir adamsınız?"
CHP'li gazeteci çileden çıktı! "Allah belanızı versin siz nasıl bir adamsınız?"
Son Haberler
Sağanaktan dolayı tatilde parklar boş kaldı
Sağanaktan dolayı tatilde parklar boş kaldı
Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Kurtlarla Dans, Kürtlerle Dansa Benzemez!
Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Kurtlarla Dans, Kürtlerle Dansa Benzemez!
Gaziantep'te terör operasyonu, 2 terörist tutuklandı
Gaziantep'te terör operasyonu, 2 terörist tutuklandı
Türk doktorlar enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan kabin geliştirdi
Türk doktorlar enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan kabin geliştirdi
İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı
İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spora Bayramı mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spora Bayramı mesajı yayınladı
Çok Okunanlar
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
AK PARTİ Bolu'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bolu Seçim sonuçları son durum!
AK PARTİ Bolu'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bolu Seçim sonuçları son durum!
AK PARTİ İzmir'den kaç milletvekili çıkardı? İzmir milletvekili dağılımı ve sayısı!
AK PARTİ İzmir'den kaç milletvekili çıkardı? İzmir milletvekili dağılımı ve sayısı!
14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini
14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini
Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!
Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!