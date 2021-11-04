Almanya'da korkunç vahşet! 5 Çocuğunu boğarak öldürdü! Katil anne, "küçük düşürüldüm" bahanesi ile kendisini savundu!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Solingen kentinde 5 çocuğunu öldüren 28 yaşındaki anneye, ömür boyu hapis cezası verildi.

5 ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Wuppertal Bölge Mahkemesinde görülen davada, Eylül 2020'de yaşadıkları apartman dairesinde 3'ü kız, 5 çocuğunu boğarak öldüren anneye bu suç için istenen en yüksek ceza verilmiş oldu.

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM" DİYEREK İŞLEDİĞİ CİNAYETİ SAVUNDU

Katil anne cinayetin nedeni olarak kocasının kendisinden ayrılmasıyla ailesinin dağılmasını ve eski eşinin başka biriyle birlikte olmasının kendisini "küçük düşürüp aşağılamasını" göstermişti.

Cinayetler esnasında kadının 11 yaşındaki 6. çocuğu okulda olduğu için zarar görmemişti. Ancak anne hayatta kalan tek oğluyla trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmak istemişti.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen anne, dairelerine giren bir yabancının kendisini kelepçeleyerek çocukları öldürdüğünü iddia etmişti.