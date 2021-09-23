Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için hayat pahalılaşacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın eyalet sağlık bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede aşı yaptırmayanlara yönelik yeni kararlar alındı. Karara göre 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan alman vatandaşlar, koronavirüse yakalanmalarının ardından karantinaya girmeleri dahilinde, devletten ücret kaybı nedeniyle tazminat alamayacak Ancak bu kural, doktor raporuyla belgelenen sağlık sebebiyle aşı yaptıramayanlar için geçerli olmayacak.

AŞI OLMAYAN PARASINI ÖDEYECEK

Alınan yeni kararlar doğrultusunda alman vatandaşların cepleri yanacak. Aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere ve toplu alanlara girmek için istenilen hızlı Kovid-19 testleri için ücretler yine vatandaştan istenecek. Yetişkinler için 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak bu karar, 12-17 yaşlarındaki çocuklar ve hamileler için bu testler 31 Aralık’a kadar ücretsiz yapılacak.

Sağlık Bakanı Spahn, alınan yeni kararların baskı değil, aşı yaptırmaya yönelik bir durum olduğunu belirterek, "Kendilerini ve başkalarını aşı yoluyla koruyanlar, aşı olmayanlar için neden para ödediklerine ilişkin haklı bir soru soruyorlar" dedi.

ÜCRET SORUMLULUĞU

İnsanların aşı olma konusunda özgür olduklarını bir defa daha belirten Spahn, olmamaları dahilinde ücretleri ödemeleri konusunda da sorumluluk almaları gerektiğine dikkat çekti.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de aşı olmamak için direnenlere, ücret konusunda direnemeyeceklerini söyleyerek "Sağlık gerekçesi olmayan herhangi bir nedenle aşı yaptırmayı reddedenler kazanç kaybını toplumun ödemesini bekleyemezler." ifadelerini kullandı.