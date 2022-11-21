Almanya'da üretici fiyatlarını Ekim ayında düşüşe geçti

Ülkede üretici fiyatlarının ekimde yüzde 4,2 gerilemesi ile Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüş kaydedildi. (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 34,5 arttı. Üretici fiyatlarında ekimde Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüş görüldü.

YAYINLAMA
Google News
Almanya'da üretici fiyatlarını Ekim ayında düşüşe geçti

Almanya'da üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı ekimde zayıfladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 34,5 arttı. Üretici fiyatlarında ekimde Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüş görüldü.

Endeks, yıllık bazda ağustos ve eylülde yüzde 45,8 artarak 1949'dan bu yana en yüksek artışı kaydetmişti.

12.jpg

ALMANYA'DA ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ekim 2022'de enerji fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 85,6 arttı. Doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 125,9 ve elektrik fiyatları yüzde 90,3 artış kaydetti.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 15,9, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 11,3 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,8 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 25,1 artış kaydetmesi dikkati çekerken, yağ fiyatları yüzde 66,2 ve şeker fiyatları yüzde 54 yükseldi.

- ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 13,7 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 artış kaydetti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son artışla ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Naturelgaz 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yerini aldı
Naturelgaz 21-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yerini aldı
Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir
Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altının yükselişi kısa sürdü, yatırımcı hüsrana uğradı! İşte 21 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Altının yükselişi kısa sürdü, yatırımcı hüsrana uğradı! İşte 21 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Son Haberler
Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağladı
Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağladı
5.6 büyüklüğünde deprem, 20 kişi hayatını kaybetti!
5.6 büyüklüğünde deprem, 20 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı: Yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı: Yaralılar var
Dünya Çocuk Hakları Günü, Konya'da Farkındalık Etkinliği'ne ilgi yoğundu
Dünya Çocuk Hakları Günü, Konya'da Farkındalık Etkinliği'ne ilgi yoğundu
Artan resesyon endişeleriyle küresel piyasalar haftanın ilk günü azalan risk iştahı ile başladı
Artan resesyon endişeleriyle küresel piyasalar haftanın ilk günü azalan risk iştahı ile başladı
Döviz kurlarında yükseliş atağı! İşte 20 Kasım 2022 Pazar serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurlarında yükseliş atağı! İşte 20 Kasım 2022 Pazar serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi maç programı
Son Dakika: Ege denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Ege denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika | Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluş hayatını kaybetti
Son dakika | Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluş hayatını kaybetti
Resmi açıklama geldi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Resmi açıklama geldi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Altın haftanın son gününe düşüşle başladı! İşte 20 Kasım Pazar güncel altın fiyatları
Altın haftanın son gününe düşüşle başladı! İşte 20 Kasım Pazar güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapanlara müjde! İslam Memiş, gram altının çıkacağı değeri söyledi!
Altına yatırım yapanlara müjde! İslam Memiş, gram altının çıkacağı değeri söyledi!
Yorumlananlar
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?