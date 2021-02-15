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  3. Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 65 bin 76'ya yükseldi

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 65 bin 76'ya yükseldi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle vefat edenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi.  Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yaptığı açıklamada son 24 saatte 4 bin 426 kişinin daha koronavirüs hastalığına yakalandığı bildirildi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 65 bin 76'ya yükseldi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle vefat edenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yapmakta olan Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada son 24 saatte 4 bin 426 kişinin daha Kovid-19 hastalığına yakalandığını kaydetti. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon  338 bin 987'ye ulaştı.

Son  24 saatte 116 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Şu ana kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 2 milyon 128 bin 800'e ulaştığı ve günlük vaka sayılarının azaldığı biliniyor. 

25 Ocak Pazartesi günü 6 bin 729 olduğu bilinen kovid-19 vaka sayısı, 8 Şubat Pazartesi günü de 4 bin 535’e gerilemişti.

 

 

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