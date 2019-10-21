Almanya'daki laboratuvar deneylerinde hayvanlara işkence yapıldığı gün yüzüne çıktı
Almanya'daki bir laboratuvarda maymunlara, köpeklere ve kedilere yapılan korkunç muameleye ait görüntüler ortaya çıktı.
Gizli kameraların yakaladığı görüntülerde savunmasız minik maymunların, çalışanlar boyunlarındaki metal aletleri onları kısıtlamak ve üzerlerinde çeşitli testler uygulamak için kullanırken çığlık attığı görülüyor. Toksik deneylerin ardından kanamaları devam eder halde ölüme terk edilen hayvanları içeren korkunç istismar ise SOKO Tierschutz ve Cruelty Free International isimli aktivist organizasyonları sayesinde ortaya çıktı.
21 Ekim 2019 Pazartesi 17:26
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