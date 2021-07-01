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Almanya'dan yeni Türkiye kararı! Seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uluslararası seyahatlerde bir dizi önlem alan Almanya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya'dan yeni Türkiye kararı! Seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu

Havayolu ulaşımında bir takım önlemler alan Almanya, bazı ülkelere seyahat kısıtlaması ve uyarıları yayımlamıştı. Son yapılan açıklamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyuruldu.

80 ÜLKEYE DAİR UYARILAR KALDIRILDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen seyahat açıklamasında, 80 ülkeyi kapsayan uyarıların kaldırıldığı bildirildi. Tatil sezonunun açılmasıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte havayolu ulaşımında yoğunluk başladı. 

Almanyadan yeni Türkiye kararı! Seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Almanya'da 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu risk uyarıları kaldırıldı. Tamamen veya kısmen koronavirüs risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye seyahatlerde risk olmadığı vurgulandı.

"OLUMLU GELİŞMELERİN OLDUĞU YERDE KISITLAMAYA SEBEP YOK"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi. Almanya’da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa’da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz’in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Almanyadan yeni Türkiye kararı! Seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu

Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre, 83 milyon nüfuslu Almanya’da her yıl 71 milyon insan tatil yapıyor ve Almanların 50 milyonu tatilini ülke dışında geçiriyor.

Almanyadan yeni Türkiye kararı! Seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu

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