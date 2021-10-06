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Alp ne demek, TDK'ya göre Alp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alp ne demek, TDK'ya göre Alp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alp ne demek? Alp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alp kelimesi. Peki alp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alp nedir, alp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Alp kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Alp kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ALP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yiğit, kahraman

ALP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- alperen, alpyıldızı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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