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Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya diziden ayrılıyor mu? Gizem Karaca Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden neden ayrılıyor?

Akli Film imzalı her pazartesi reyting rekoru kırmaya devam eden Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinin Evodakya'sının diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya diziden ayrılıyor mu? Gizem Karaca Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden neden ayrılıyor?

Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya diziden ayrılıyor mu? Gizem Karaca Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden neden ayrılıyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da ilk bölümden beri ekipte yer alan oyuncu Gizem Karaca'nın diziye veda edeceği söyleniyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya diziden ayrılıyor mu? Gizem Karaca Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden neden ayrılıyor? İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU EVDOKYA DİZİDEN AYRILIYOR MU? GİZEM KARACA ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Her pazartesi reyting rekoru kıran Akli Film imzalı Alp Arslan Büyük Selçuklu dizis Barış Arduç ile Fahriye Evcen’i buluşturan dizide flaş bir ayrılık yaşanacak. Dizinin Evdokya’sı Gizem Karaca projeye veda edecek.

TRT’de ekrana gelen dizinin ilk bölümünden beri ekipte olan Karaca, bugün final sahnesini çekip projeye veda etti. Bir süredir İzmir’de yaşayan ve iş nedeniyle İstanbul’a gelen güzel oyuncu imajını da değiştirdi ve saçlarını kestirdi.

27. bölümde sezon finali yapacak olan rekortmen dönem dizisinde yakında yeni ayrılıklar da yaşanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya diziden ayrılıyor mu? Gizem Karaca Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden neden ayrılıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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