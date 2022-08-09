Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fahriye Evcen'in yerine gelen Kayra Zabcı, Barış Arduç'un yeni partneri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun rolüne hayat verecek olan Kayra Zabcı merak konusu oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da geçtiğimiz sezon üzen bir veda yaşanmış ve Akça hatun rolüne hayat veren Fahriye Evcen diziden ayrılmıştı. Evcen'in yerine gelecek oyuncu belli oldu. Barış Arduç'un yeni partneri, Seferiye Hatun rolüne hayat verecek olan Kayra Zabcı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik...

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SEFERİYE HATUN KİMDİR? KAYRA ZABCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

24 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Malatyalı olan Kayra Zabcı, 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışmasında Türkiye ve dünyada dereceler aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan 21 yaşındaki güzel oyuncu, bir çok tiyatro oyununda yer alma fırsatı buldu.

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kayra Zabcı, Vatanım Sensin (2018), İkisini de Sevdim (2017), Seddülbahir 32 Saat, Hayat Yolunda, Muhteşem Yüzyıl (2014), Aşktan Kaçılmaz (2014), Küçük Ağa (2015), Gülperi (2018), Doğduğun Ev Kaderindir (2019) dizilerinde rol almıştır.

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Muhteşem Yüzyıl’da Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan’ın kızı 'Ayşe Hümaşah Sultan' karakteriyle geniş bir kitleye sahip olan güzel oyuncu, şimdilerde yeni projesi olan Alparslan Büyük Selçuklu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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