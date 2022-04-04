Alpay Özalan, HDP'nin talimatıyla görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! "İlkeli olsaydın rencide olmazdın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, alınan kararı televizyon kanallarından öğrendiğini söyleyerek, "Çok rencide oldum" ifadelerine yer vermişti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, Ağıralioğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akşener'in "HDP ile ilişkisine göz yummasaydınız rencide olmazdınız" diyen Özalan, İYİ Partili'ye acımadı.

"DEMİRTAŞLA KAHVALTI PLANI YAPARKEN..."

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından "Bu duruma en çok PKK'liler sevindi. Ben görevden alındığımı televizyondan öğrendim, rencide edici bir durum" diyen Ağıralioğlu'na, "HDP'nin isteğiyle Meral Akşener'in görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu, "Gitmem için her şeyi yapıyormuşsunuz da sanki ben yüzsüzlük edip kalıyormuşum gibi. Rencide oluyorum." dedi. Meral Akşener Demirtaş'la kahvaltı planı yaparken ilkeli olsaydınız, bugün rencide olmazdınız" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.