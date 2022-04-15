Alpay Özalan, Mithat Sancarın "7 parti" açıklamasının ardından Meral Akşener'e ateş püskürdü! "Utanmıyor musunuz?"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ve eleştirilerle gündeme yön verme hususunda belirli çizgisinde ilerlemeye devam ediyor. Son olarak, Halk TV ekranlarında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, "7 parti birlikte hareket ediyoruz." açıklamasında bulunmasının ardından, Özalan “6’lı masada HDP yok" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hesap sordu.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Millet İttifakı, her defasında HDP ile ilişkileri olmadığını yinelese de, gizli ittifaka ilişkin detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Meral Akşener, konuk olduğu programda "6’lı masada HDP yok" ifadelerine yer vermişti ancak, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "7 parti birlikte hareket ediyoruz." açıklamasında bulundu. Daha önce, "HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz" ifadelerini kullanarak siyaset gündeminde büyük ses getiren Akşener'in bu açıklamaya tepkisi merak konusu oldu.

Alpay Özalan ise sosyal medya hesabından Akşener'e "Hani HDP'nin olduğu yerde olmayacaktınız? İttifakınız bir kez daha ifşa oldu. Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz?" siteminde bulundu.