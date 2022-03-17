Alpay Özalan, Selçuk Bayraktar'ı hedef alan Akşener'in Başdanışmanına SİHA'larla hücum etti! "Zavallı densizler, Kandil'deki teröristler sizi ayakta alkışlar!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İHA ve SİHA'ları küçümseyip, Selçuk Bayraktar için "Reklamdan ibaret" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'a tepki gösterdi. Çıray'ın sarf ettiği cümleler için "Kandil'deki teröristler sizi ayakta alkışlar" diyen Özalan, açtı ağzını yumdu gözünü.

"ZAVALLI DENSİZLER"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabında Aytun Çıray'a ateş püskürdü. "Bir Bayraktar, İHA, SİHA reklamıdır gidiyor" diyen Çıray'a, Özalan, "Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, dünyanın konuştuğu Bayraktar SİHA'lara ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a saldırdı. Meral Akşener'in ve Aytun Çıray'ın, Sezgin Tanrıkulu'dan gram farkı yok. Zavallı densizler, bozuk zihniyetinize lanet olsun. Bu kendini bilmez, Meral Akşener'in başdanışmanı! Kandil'deki teröristler sizi ayakta alkışlar bu sözlerden sonra. Fitneci bozguncular." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.