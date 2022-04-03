Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!

Geçtiğimiz akşam Halk TV ekranlarına konuk olup, canlı yayında Bayraktar İHA ve SİHA'lara yönelik küçümseyici açıklamalarda bulunan yazar Levent Gültekin, sosyal medyada linç edilmeye devam ediyor. Gültekin'in inanması güç açıklamaları yalnızca halkı değil, siyasileri de çileden çıkardı. Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve İzmir AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'e sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

"CHP VE ORTAKLARI PİRİNCİN İÇERİSİNDEKİ BEYAZ TAŞTIR"

Levent Gültekin'in açıklamalarına sessiz kalamayan Alpay Özalan sosyal medya hesabında, "CHP yandaşı Halk TV'nin, Bayraktar SİHA hazımsızlığı devam ediyor. Tüm dünya övgü yağdırırken muhalefet medyası karalama kampanyası yürütüyor. CHP ve ortakları, pirincin içindeki beyaz taştır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"VİDEOYU SEYRET CAHİL"

Gültekin'in açıklamaları yalnızca Özalan'ı sinirlendirmedi. Tepkisini gösteren isimlerden biri de Melih Gökçek idi. Gökçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Levent Gültekin denilen hadsize bak. Lan (kendi üslubu olduğu için kullanıyorum) videoyu seyret cahil. Belki ikna olursun…" ifadelerine yer verdi.