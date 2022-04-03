Seda Güven’den müjdeli haber! İkinci kez anne oluyorPendikspor kendi evinde kendi şampiyonluğunu ilan etti!İETT şoförüne saldıran Burak Yörük’ten şaşırtan açıklama: “Beni camdan içeri çekti”Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyorKasımpaşa 2 – 1 Gaziantep FK | Maç sonucuKocaelispor 1 - 5 Denizlispor | Maç sonucuİmge'den ayrılan Ebrar Karakurt iyice zıvanadan çıktı! Paylaşımları sevenlerinden bile tepki aldı! "Biri durdursun"Önce Çamlıca Kulesi, şimdi İHA ve SİHA'lar! Levent Gültekin'in iktidar eli değen projeye kini bitmek bilmiyor!Şeyma Subaşı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın o halini arkadaşı ifşaladı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!

Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!

Halk TV ekranlarında İHA ve SİHA'lara yönelik küçümseyici açıklamalarda bulunan yazar Levent Gültekin, Alpay Özalan ve Melih Gökçek'in radarına yakalandı.

Geçtiğimiz akşam Halk TV ekranlarına konuk olup, canlı yayında Bayraktar İHA ve SİHA'lara yönelik küçümseyici açıklamalarda bulunan yazar Levent Gültekin, sosyal medyada linç edilmeye devam ediyor. Gültekin'in inanması güç açıklamaları yalnızca halkı değil, siyasileri de çileden çıkardı. Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve İzmir AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'e sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!

"CHP VE ORTAKLARI PİRİNCİN İÇERİSİNDEKİ BEYAZ TAŞTIR"

Levent Gültekin'in açıklamalarına sessiz kalamayan Alpay Özalan sosyal medya hesabında, "CHP yandaşı Halk TV'nin, Bayraktar SİHA hazımsızlığı devam ediyor. Tüm dünya övgü yağdırırken muhalefet medyası karalama kampanyası yürütüyor. CHP ve ortakları, pirincin içindeki beyaz taştır." ifadeleriyle tepki gösterdi. 

Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!

"VİDEOYU SEYRET CAHİL"

Gültekin'in açıklamaları yalnızca Özalan'ı sinirlendirmedi. Tepkisini gösteren isimlerden biri de Melih Gökçek idi. Gökçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Levent Gültekin denilen hadsize bak. Lan (kendi üslubu olduğu için kullanıyorum) videoyu seyret cahil. Belki ikna olursun…" ifadelerine yer verdi.

Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT