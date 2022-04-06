Alpay Özalan, Yavuz Ağıralioğlu'ndan hıncını alamadı! Bu defa hiç acımadı! "Yaptığınız sadece iki yüzlülük!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun "Çok rencide oldum" ifadelerini kullanmasına sessiz kalamamış, "HDP ile ilişkisine göz yummasaydınız rencide olmazdınız" ifadeleriyle Ağıralioğlu'na tepkisini göstermişti. Aradan 2 gün geçmişken, Özalan sosyal medya hesabından Ağıralioğlu'nu yeniden hedef alarak iki yüzlülükle suçladı.

"YAPTIĞINIZ İKİ YÜZLÜLÜK"

Alpay Özalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "HDP'nin emriyle Meral Akşener'in görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim." dedi. Partinizde vatanseverlik yasak, siz de buna göz yumdunuz.Yaptığınız iyilik adına mücadele değil, sadece iki yüzlülük. " ifadelerine yer vererek, Ağıralioğlu'nu etiketledi.

Özalan'a çok sayıda takipçisi destek çıktı.