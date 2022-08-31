Alpay Özalan'dan, Kılıçdaroğlu'na kılıç gibi keskin sözler! "Devletin altını oyacaklar!"

Alpay Özalan sosyal medya hesabından KHK'lılara ilişkin vaatlerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Büşra Mercimek
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Alpay Özalan'dan, Kılıçdaroğlu'na kılıç gibi keskin sözler! "Devletin altını oyacaklar!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Siyasiler içerisinde tartışmalara ara ara katılarak eleştirel diliyle gündem olan Özalan, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara dair açıklamalarına sessiz kalamadı. CHP liderinin vaatlerine tepki gösteren Özalan "Devletin altını oyacaklarına dair açık açık söz veriyorlar" ifadelerine yer verdi.

"DEVLETİN ALTINI OYACAKLAR"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların 'tamamını' görevlerine iade edeceğiz." diyor. CHP ve İyi Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı? Devletin altını oyacaklarına dair açık açık söz veriyorlar. Daha ne desinler?" ifadelerine yer vererek, KHK'lıları görevlerine geri getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, halkı açık gözlü olmaya davet etti.

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