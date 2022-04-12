Alpay Özalan'dan, muhalefet ittifakının dışladığı Davutoğlu ve Babacan'a "Oh olsun" çıkışı! "Hak ettiğinizi yaşıyorsunuz!"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefet ittifakında gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı için şart koştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a adeta iğneleme yapan Uysal , "20 yıllık AK Parti dönemi sorumluluğuna ortak olmamış olmak" ifadelerine yer verince, eski AK Partili iki üyeyi dışlamaktan beter etti.

ALPAY ÖZALAN'DAN OH OLSUN TEPKİSİ

Gültekin Uysal'ın, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlamasına "Her koyun kendi bacağından asılır" düşüncesiyle yaklaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Muhalefet ittifakının ortaklarından Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı dışlamış. Aldığınız talimatla arkadan hançerlediniz, içeriden yıkmaya çalıştınız, iki yüzlülük yaptınız. Gördüğünüz muamele bu. Hak ettiğinizi yaşıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.