Alper Gezeravcı Kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilinenler! İlk Türk uzay yolcusu 11. Teknofest açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk türk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine bir çok kişi Alper Gezeravcı Kimdir? İlk Türk uzay yolcusu kim oldu gibi soruları araştırmaya başladı. İşte detaylar.