Alper Gezeravcı Kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilinenler!

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı bugün belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.
İLK TÜRK UZAY YOLCUSU ALPER GEZERAVCI
Tanım filminden sonra sahneye uzaya gönderilecek isimleri cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ismin pilot Alper Gezeravcı olacağını ifade etti.
ALPER GEZERAVCI KİMDİR? İŞTE ALPER GEZERAVCI HAKKINDA BİLİNENLER!
Alper Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur.
Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.
Alper Gezeravcı hakkında daha fazla bilgi ekleyeceğiz.
YEDEK İSE TUVA CİHANGİR ATASEVER
Alper Gezeravcı'nın yedeği ise Tuva Cihangir Atasever oldu.
TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Atasever ise ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisidir.