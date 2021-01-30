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  3. Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır!

Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır!

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferi ile ilgili olarak, "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır." dedi. Rizespor maçını da değerlendiren Pirşen, alınan 3 puanın kritik önemde olduğunu vurguladı!

Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır!

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferiyle ilgili açıklama yaptı. Konuşmasına Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Pirşen, "Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik." dedi.

"FENERBAHÇE BİR OYUNCUYU İSTERSE ALIR"

İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Pirşen'in açıklamaları şöyle:

"Daha çok açıklama yapan Başakşehir, ben bir açıklama yapmayacağım.Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var. Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.

alperpirsenkapak-1.jpgAlper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır!

Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki...

Biz hakem ile ilgili 2 kelam bir şey söylesek hafta sonu ceza alıyoruz, oyuncu (Oğulcan) sözleşmeyi feshetmiş, 1 yıl geçmiş, hala ceza alacak mı, almayacak mı? Öyle, böyle, transfer dönemi geçti. Umarım derbi öncesi falan etki altında kalıp yapmamazlık etmezler."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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