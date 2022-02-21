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  3. Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

Alpi Diş Hastaneleri'nin Kaynarca şubesi, düzenlenen görkemli açılış töreniyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İlginin yoğun olduğu açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in de aralarında olduğu çok sayıda siyasi isim katıldı.

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

2009 yılında "Sağlıklı Dişler, Mutlu Gülüşler" sloganıyla çıktığı yolculukta, üstün hizmet kalitesiyle adından söz ettiren Alpi Diş Hastaneleri'nin atılımları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'daki şubelerinin ardından büyümeye devam eden Alpi Diş Hastaneleri'nin yeni Kaynarca şubesi, 18 Şubat cuma günü Pendik Millet Bahçesi'nin karşısında açıldı. 

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Açılış töreninde Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Murat Şahin ve yönetim kadrosu,  konuklarını kapıda tek tek karşıladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in yanı sıra MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, MHP MYK üyeleri Nevzat Ünlütürk ve Şahin Gürz, MHP İl Başkan Yardımcısı Engin Arapoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, MHP Pendik İlçe Başkanı Yalçın Çolak, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, MHP ilçe başkanları, STK temsilcileri, iş insanları, Pendikli muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldığı açılışta ilk olarak kurdele kesimi yapıldı. 

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

YEMEKLİ ORGANİZASYON KONUKLARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Konuklar kurdele kesimi sonrası yemekli organizasyonda ağırlandı.  Keyifli anların gerçekleştirildiği organizasyonda MHP'li Yönter'in Murat Şahin'le olan yakın diyalogu gözlerden kaçmadı. 

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

ALPİ DİŞ HASTANELERİ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Pendik Millet Bahçesi'nin karşısında hizmet vermeye başlayan Kaynarca şubesinin yeni binasında ileri teknoloji ekipmanlar kullanılıyor. 40 ayrı ünite ve 2 ameliyathanenin bulunduğu hastanede her odada yoğun bakım ünitesi yer alırken oda girişleri kişilere özel olarak tasarlandı. 

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

ÇOCUKLARA ÖZEL BİRİM

Çocuklara yönelik hizmet veren uzman diş hekimlerinin yer aldığı Alpi Kids'te ise 8 koltuklu birim dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çaptı. 

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

PANDEMİYE KARŞI STERİL ORTAM

Koronavirüs şartları nedeniyle steril bir ortamın bulunduğu şubede İmplant Tedavisi, Protez Diş Tedavisi, Ortodonti, Periodontoloji, Endodonti, Çene Cerrahisi, Pedodonti Tedavisi, Estetik Diş Tedavisi, Dental Radyoloji olmak bölümleri yer alıyor. 

Özel Alpi Diş Hastaneleri’nde hastalar soru sormak ve bilgi almak için 444 96 85 no’lu telefon numarasını arayarak bilgi alabilmektedir. 

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

alpidis5.jpgAlpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu Alpi Diş Hastaneleri büyüyor! Kaynarca şubesi görkemli törenle açıldı, yoğun katılım damga vurdu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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