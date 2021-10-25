Alt geçitte "Aşkım, gel öpeceğim" taciziyle korku dolu anlar yaşattı! Sözlü tacizin cezası belli oldu!

İstanbul Barosu avukatlarından Işıl Çevikel Vanlı, 2019 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için yola çıktı.

Pendik hızlı trene binmek için alt geçitten geçtiği sırada, Mustafa A. kollarını açtı, genç avukata "Aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim" dedi. Panikleyerek kaçmaya başlayan avukat Vanlı'yı takip eden Mustafa A., "Kaçma aşkım" diyerek tacizine devam etti.

Işıl Çevikel Vanlı bir taksiye binerek polisi aradı. Polis ekipleri şahısı kısa sürede olay yerinde yakaladı. Avukata korku dolu anlar yaşatan 23 yaşındaki şahıs hakkında "Cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"KAPALI YERLERDEN GEÇEMİYORUM"

Mağdur avukat, "Bu olay beni öyle etkiledi ki hala kapalı yerlerden geçemiyorum" dedi. Sanık ise klasik bir savunmaya imza attı. "Davranış bozukluğum var. Taciz etmedim. İftira attığı için asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

SAVUNMASI ONU KURTARAMADI

Şahısın daha önce 2 kez aynı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı. Raporda "Akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" sonucu çıktı. Bu raporun ardından mahkeme, Mustafa A.'nın 'cinsel taciz' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş şekli, yer ve zamanı, dikkate alarak bin 500 lira adli para cezası kararına hükmetti. Sanığın ileride suç işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat edindiğini vurgulayan mahkeme cezayı erteledi.

"KADINLAR SUSMASIN, EYLEMLER CEZASIZ KALMASIN"

Kararın ardından Işıl Çevikel Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın. Sanığın ceza alması caydırıcılık açısından çok önemli bir adım. Ancak hiçbir neden olmaksızın iyi hal indirimi almasını anlamak çok güç. Hemcinslerim lütfen cinsel taciz karşısında susmasın, korkmasın. Şikayetçi olsunlar. Biz genç kadın avukatlar olarak onlara yardım etmeye her zaman hazırız" dedi.