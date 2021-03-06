Ünlü sanatçı Altan Karındaş 06 Mart 2021 itibariyle hayata gözlerini yumdu. Türk sinemasının önemli emektarlarından olan Altan Karındaş Kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? Hangi dizi ve film projelerinde yer aldı? soruların cevabına haberimizde yer verdik.

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

Altan Karındaş Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Belediye Konservatuarında şan ve tiyatro eğitimi almış, 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahnesinde tiyatroculuğa başlamıştı.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

30 Ağustos 1928 doğumlu Altan Karındaş 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır huzurevinde kalan ünlü sanatçı organlarında yaşadığı bazı rahatsızlıklar sebebiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı ancak Karındaş bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

"HERKESE KIRGINIM"

2 yıl önce Posta'dan Gizem Yetil'e verdiği röportajda, uzun süredir huzurevinde yalnız olduğunu ifade eden Karındaş, "Çoğu oyuncunun bile haberi yok benim burada olduğumdan. Çok şükür birkaç dostum var ama bütün camiaya kırgınım. Hepsine kırgınım. Sizlere de kırgınım. Zamanında birçok insana yardımcı oldum. Çok koştular peşimden bir şey öğrenmek için. Ama şimdi çoğu ortada yok." demişti.

HANGİ DİZİ VE FİLM PROJELERİNDE YER ALDI?

Karındaş Türk sinemasının önemli isimlerinden biriydi ve yaşamı boyunca birçok dizi ve film projelerinde yer aldı. Yer aldığı projeler şu şekilde: