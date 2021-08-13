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Altay 3-0 Kayserispor | Maç Sonucu

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Lige ara verilen bu yaz döneminin ardından taraftarlar yeni sezonu merakla bekliyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ilk hafta Altay ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Altay, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

Altay 3-0 Kayserispor | Maç Sonucu

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Altay ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 yenen Altay lige 3 puanla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay 3-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

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