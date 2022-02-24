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Altay 3–2 Gaziantep FK | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Altay, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Altay 3–2 Gaziantep FK | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

47. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun kötü vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Altay öne geçti. Pinares'in pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Poko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

86. dakikada hızlı gelişen Altay atağında Kazımcan Karataş'ın uzun pasına hareketlenen Bamba'nın yaptığı vuruşta Djilobodji'nin müdahale ettiği top kornere çıktı.

Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın özetini izlemek için linkine tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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