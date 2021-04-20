Altay - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Altay, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında Altay, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-1 sona erdi. Altay ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Altay sahasında Adanaspor ile 19.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altay - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Altay Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
19.04.2021 16:00
Altay Adanaspor Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Oran(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 28. Murat Akça, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 63. Deniz Kadah, 15. Andre Bıyogo Poko
Yedekler
13. Eren Karataş, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 83. Jose Marcıo Da Costa, 26. İlhan Depe, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
Adrıen Danıel Karoly Regattın,20.dk (p), Erhan Çelenk,41.dk (f), Khaly Iyane Thıam,59.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İbrahim Öztürk 29.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 72.dk, Deniz Kadah 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 84.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 68.dk, Khaly Iyane Thıam 68.dk
Oyuna Girenler
İlhan Depe 72.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 72.dk, Kazımcan Karataş 84.dk, Jose Marcıo Da Costa 68.dk, Yekta Kurtuluş 68.dk
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 42. Berkan Fırat, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 15. Muhammet Ömer Çakı, 70. Ahmethan Köse, 92. Fıratcan Üzüm
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 19. Adolphe Belem, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş, 36. Kıngsley Innocent, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç
Teknik Sorumlu
Eyüp Arın
Goller
Celil Yüksel,31.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Furkan Şeker 29.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Furkan Şeker 66.dk, Celil Yüksel 88.dk, Uğurcan Yazğılı 88.dk, Fıratcan Üzüm 63.dk, Berkan Fırat 63.dk
Oyuna Girenler
Hıfsullah İsmail Erdoğan 66.dk, Umut Sözen 88.dk, Atalay Babacan 88.dk, Kıngsley Innocent 63.dk, Papa Mustapha Danıel 63.dk
TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor