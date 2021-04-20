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Altay - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Altay, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altay - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Altay, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-1 sona erdi. Altay ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Altay sahasında Adanaspor ile 19.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altay - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?

Altay, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altay Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altay Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.04.2021 16:00

Altay Adanaspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Oran(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 28. Murat Akça, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 63. Deniz Kadah, 15. Andre Bıyogo Poko

Yedekler

13. Eren Karataş, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 83. Jose Marcıo Da Costa, 26. İlhan Depe, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

Adrıen Danıel Karoly Regattın,20.dk (p), Erhan Çelenk,41.dk (f), Khaly Iyane Thıam,59.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İbrahim Öztürk 29.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 72.dk, Deniz Kadah 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 84.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 68.dk, Khaly Iyane Thıam 68.dk

Oyuna Girenler

İlhan Depe 72.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 72.dk, Kazımcan Karataş 84.dk, Jose Marcıo Da Costa 68.dk, Yekta Kurtuluş 68.dk

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 42. Berkan Fırat, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 15. Muhammet Ömer Çakı, 70. Ahmethan Köse, 92. Fıratcan Üzüm

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 19. Adolphe Belem, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş, 36. Kıngsley Innocent, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

Celil Yüksel,31.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Furkan Şeker 29.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Furkan Şeker 66.dk, Celil Yüksel 88.dk, Uğurcan Yazğılı 88.dk, Fıratcan Üzüm 63.dk, Berkan Fırat 63.dk

Oyuna Girenler

Hıfsullah İsmail Erdoğan 66.dk, Umut Sözen 88.dk, Atalay Babacan 88.dk, Kıngsley Innocent 63.dk, Papa Mustapha Danıel 63.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor31196649246325
2Adana Demirspor31187654266128
3Samsunspor311710451296122
4Altay311831061345727
5İstanbulspor31176857325725
6Altınordu3115885043537
7Ankara Keçiörengücü311471040264914
8Ümraniyespor31138104341472
9Tuzlaspor3114512434547-2
10Bursaspor3113414505143-1
11Bandırmaspor3111614404239-2
12Boluspor3111515343838-4
13Balıkesirspor319814344335-9
14Adanaspor319715424834-6
15Menemenspor3161312345331-19
16Akhisarspor317519335526-22
17Ankaraspor315818295423-25
18Eskişehirspor311822218111-60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür

17.04.2021Adana Demirspor3-0Giresunspor
17.04.2021Ankara Keçiörengücü0-1Tuzlaspor
18.04.2021İstanbulspor4-0Menemenspor
18.04.2021Akhisarspor1-1Altınordu
18.04.2021Eskişehirspor0-3Balıkesirspor
19.04.2021Bandırmaspor2-3Boluspor
19.04.2021Ümraniyespor4-3Osmanlıspor FK
19.04.2021Samsunspor4-1Bursaspor
19.04.2021Altay4-1Adanaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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