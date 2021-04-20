Altay - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Altay, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-1 sona erdi. Altay ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Altay sahasında Adanaspor ile 19.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altay - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu? Altay, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altay Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın Altay Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.04.2021 16:00

Altay Adanaspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Oran(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 28. Murat Akça, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 63. Deniz Kadah, 15. Andre Bıyogo Poko

Yedekler

13. Eren Karataş, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 83. Jose Marcıo Da Costa, 26. İlhan Depe, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

Adrıen Danıel Karoly Regattın,20.dk (p), Erhan Çelenk,41.dk (f), Khaly Iyane Thıam,59.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İbrahim Öztürk 29.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 72.dk, Deniz Kadah 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 84.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 68.dk, Khaly Iyane Thıam 68.dk

Oyuna Girenler

İlhan Depe 72.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 72.dk, Kazımcan Karataş 84.dk, Jose Marcıo Da Costa 68.dk, Yekta Kurtuluş 68.dk

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 42. Berkan Fırat, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 15. Muhammet Ömer Çakı, 70. Ahmethan Köse, 92. Fıratcan Üzüm

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 19. Adolphe Belem, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş, 36. Kıngsley Innocent, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

Celil Yüksel,31.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Furkan Şeker 29.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Furkan Şeker 66.dk, Celil Yüksel 88.dk, Uğurcan Yazğılı 88.dk, Fıratcan Üzüm 63.dk, Berkan Fırat 63.dk

Oyuna Girenler

Hıfsullah İsmail Erdoğan 66.dk, Umut Sözen 88.dk, Atalay Babacan 88.dk, Kıngsley Innocent 63.dk, Papa Mustapha Danıel 63.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 31 19 6 6 49 24 63 25 2 Adana Demirspor 31 18 7 6 54 26 61 28 3 Samsunspor 31 17 10 4 51 29 61 22 4 Altay 31 18 3 10 61 34 57 27 5 İstanbulspor 31 17 6 8 57 32 57 25 6 Altınordu 31 15 8 8 50 43 53 7 7 Ankara Keçiörengücü 31 14 7 10 40 26 49 14 8 Ümraniyespor 31 13 8 10 43 41 47 2 9 Tuzlaspor 31 14 5 12 43 45 47 -2 10 Bursaspor 31 13 4 14 50 51 43 -1 11 Bandırmaspor 31 11 6 14 40 42 39 -2 12 Boluspor 31 11 5 15 34 38 38 -4 13 Balıkesirspor 31 9 8 14 34 43 35 -9 14 Adanaspor 31 9 7 15 42 48 34 -6 15 Menemenspor 31 6 13 12 34 53 31 -19 16 Akhisarspor 31 7 5 19 33 55 26 -22 17 Ankaraspor 31 5 8 18 29 54 23 -25 18 Eskişehirspor 31 1 8 22 21 81 11 -60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür