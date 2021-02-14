Altay - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Altay, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Altay, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 0-4 sona erdi. Altay ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Altay sahasında Ankara Keçiörengücü ile 13.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altay - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?
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Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 19:00
Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 5. Berkay Sülüngöz, 25. Rıdvan Şimşek, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 29. Khaly Iyane Thıam, 77. Jasmın Scuk, 67. Zeki Yıldırım, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel
Yedekler
99. Ozan Evrim Özenç, 83. Jose Marcıo Da Costa, 53. Lokman Gör, 8. Yekta Kurtuluş, 17. Ziya Alkurt, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 63. Deniz Kadah, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 3. Yusuf Tekin
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Kırmızı Kart Zeki Yıldırım 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 79.dk, İbrahim Öztürk 25.dk, Rıdvan Şimşek 46.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 59.dk, Jasmın Scuk 79.dk
Oyuna Girenler
Ziya Alkurt 79.dk, Lokman Gör 25.dk, Jose Marcıo Da Costa 46.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 59.dk, Yekta Kurtuluş 79.dk
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 44. Mert Kula, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Süleyman Olgun, 18. Kamal Issah, 25. Uğur Utlu, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 33. Haşim Arda Sarman, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 55. Edın Hamıdovıc, 7. Melik Derin, 88. Ilır Mustafa, 14. İrfan Akgün
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
Barış Alper Yılmaz,31.dk (f), Cem Ekinci,45+3.dk (f), Barış Alper Yılmaz,76.dk (f), Süleyman Olgun,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Süleyman Olgun 51.dk, Sarı Kart Fatih Selimhan Solmaz 56.dk, Sarı Kart Cem Ekinci 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Barış Alper Yılmaz 79.dk, Cem Ekinci 79.dk, Kamal Issah 61.dk, Mehmet Tayfun Dingil 79.dk
Oyuna Girenler
İrfan Akgün 79.dk, Famoussa Kone 79.dk, Ilır Mustafa 61.dk, Ogün Bayrak 79.dk
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|44
|18
|2
|Samsunspor
|21
|12
|7
|2
|34
|20
|43
|14
|3
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Ankara Keçiörengücü
|21
|11
|4
|6
|29
|14
|37
|15
|6
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|7
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|8
|Altay
|21
|11
|2
|8
|36
|24
|35
|12
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|15
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|16
|Akhisarspor
|21
|5
|4
|12
|18
|32
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|0-4
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|1-4
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor