Altay - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Altay, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 0-4 sona erdi. Altay ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Altay sahasında Ankara Keçiörengücü ile 13.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altay - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu? Altay, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 19:00

Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 5. Berkay Sülüngöz, 25. Rıdvan Şimşek, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 29. Khaly Iyane Thıam, 77. Jasmın Scuk, 67. Zeki Yıldırım, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 83. Jose Marcıo Da Costa, 53. Lokman Gör, 8. Yekta Kurtuluş, 17. Ziya Alkurt, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 63. Deniz Kadah, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 3. Yusuf Tekin

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Zeki Yıldırım 52.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 79.dk, İbrahim Öztürk 25.dk, Rıdvan Şimşek 46.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 59.dk, Jasmın Scuk 79.dk

Oyuna Girenler

Ziya Alkurt 79.dk, Lokman Gör 25.dk, Jose Marcıo Da Costa 46.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 59.dk, Yekta Kurtuluş 79.dk

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 44. Mert Kula, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Süleyman Olgun, 18. Kamal Issah, 25. Uğur Utlu, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 33. Haşim Arda Sarman, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 55. Edın Hamıdovıc, 7. Melik Derin, 88. Ilır Mustafa, 14. İrfan Akgün

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

Barış Alper Yılmaz,31.dk (f), Cem Ekinci,45+3.dk (f), Barış Alper Yılmaz,76.dk (f), Süleyman Olgun,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Süleyman Olgun 51.dk, Sarı Kart Fatih Selimhan Solmaz 56.dk, Sarı Kart Cem Ekinci 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Alper Yılmaz 79.dk, Cem Ekinci 79.dk, Kamal Issah 61.dk, Mehmet Tayfun Dingil 79.dk

Oyuna Girenler

İrfan Akgün 79.dk, Famoussa Kone 79.dk, Ilır Mustafa 61.dk, Ogün Bayrak 79.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 20 13 5 2 32 14 44 18 2 Samsunspor 21 12 7 2 34 20 43 14 3 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Ankara Keçiörengücü 21 11 4 6 29 14 37 15 6 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 7 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 8 Altay 21 11 2 8 36 24 35 12 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 15 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 16 Akhisarspor 21 5 4 12 18 32 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür