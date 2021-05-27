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Altay Bayındır sakatlandı mı? | Altay Bayındır son durum

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına kısa bir süre kala A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile hazırlık maçı yaptı. Altay Bayındır maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Altay Bayındır sakatlandı mı? | Altay Bayındır son durum İşte detaylar..

Altay Bayındır sakatlandı mı? | Altay Bayındır son durum

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına kısa bir süre kala A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile hazırlık maçı yaptı. Altay Bayındır maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Altay Bayındır sakatlandı mı? | Altay Bayındır son durum İşte ayrıntılar...

ALTAY BAYINDIR SAKLATLANDI MI?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaştı.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın 73. dakikasında kaleci Altan Bayındır sakatlandı

73. dakikada Altay Bayındır, Ghorbani'nin faulü sonrası yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. 

Altay Bayındır sakatlandı mı? | Altay Bayındır son durum

ALTAY BAYINDIR SON DURUM

Oyuna devam edemeyen yıldız file bekçisi yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Ayağının züerine zor da olsa basa bilen Bayındır'ın birkaç güne kendini toparlaması bekleniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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