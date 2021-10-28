Süper Loto sonuçları 28 Ekim 2021 Perşembe | 28.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Şahin isminin anlamı nedir, Şahin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nakıp isminin anlamı nedir, Nakıp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülcehal isminin anlamı nedir, Gülcehal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Medit isminin anlamı nedir, Medit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doğanşah isminin anlamı nedir, Doğanşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kiral isminin anlamı nedir, Kiral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erakıncı isminin anlamı nedir, Erakıncı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Altay evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Altay evinde Sivasspor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Sivasspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Sivasspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Erdoğan görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT