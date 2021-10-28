Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Altay evinde Sivasspor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Sivasspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Sivasspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Erdoğan görev alacak.