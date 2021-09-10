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Altay token satışa çıktı mı, ön satış ne zaman? Altay token nasıl alınır, kaç TL?

Kripto para platformu Icrypex'le anlaştığı ve "Altay token" adında bir tokeni piyasaya süreceğini duyuran Altay'ın bu açıklamasının ardından Altay token satışa çıktı mı, ön satış ne zaman? Altay token nasıl alınır, kaç TL? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

Altay token satışa çıktı mı, ön satış ne zaman? Altay token nasıl alınır, kaç TL?

Altay kulübü ile kripto para borsası Icrypex geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşma ile birlikte Altay tokenin piyasaya sürüleceği duyuruldu. İlk olarak ön satışının yapılacağı duyurulan tokeni almak isteyen yatırımcılar ne zaman satışa sunulacağını merak ediyor. Bunun üzerine internette Altay token satışa çıktı mı, ön satış ne zaman? Altay token nasıl alınır, kaç TL? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

ALTAY TOKEN SATIŞA ÇIKTI MI, ÖN SATIŞI NE ZAMAN?

Dünya genelinde birçok kulübün uygulamaya koyduğu kulüp tokenlerinden biri olan Altay token, yatırımcılarına birçok farklı avantaj sağlayacak. Aynı zamanda kulübe de ciddi bir gelir kaynağı yaratacak olan Altay tokenin ön satışı için 13 Eylül tarihi belirlendi. Bu tarihte isteyen kullanıcılar Altay token satın alabilecek

Altay token satışa çıktı mı, ön satış ne zaman? Altay token nasıl alınır, kaç TL?

ALTAY TOKEN NASIL ALINIR, KAÇ TL?

Altay tokeni satın alabilmek için, kripto para platformu olan Icrypex platformuna üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra 13 Eylül tarihinde yapılacak ön satışla birlikte Altay token satın alabilirsiniz.

Altay kulübü yöneticileri ile Icrypex yöneticilerinin düzenlediği toplantıda yapılan açıklamaya göre Altay tokenin 0,80 Lira özel fiyatla 13 Eylül'de ön satışa başlayacağı,17 Eylül itibarıyla da halka arz fiyatı olan 1 Lira'dan işlem göreceği ifade edildi. Toplamda 191 milyon 400 bin adet Altay tokenin satışa çıkacağı açıklandı.

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