Altay'a şampiyonluk yolunda Boluspor çelmesi:0-1

Futbol heyecanının aralıksız sürdüğü TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Altay, ligin orta sıralarında yer alan Boluspor'u konuk etti.

Boluspor mücadeleyi 34.dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın kazanılan penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçta Boluspor puanını 35 puana yükseldi. Altay ise 53 puanda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ali Tuna

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Kappel, Scuk (Dk. 72 Deniz Kadah), Thiam (Dk. 62 Zeki Yıldırım), Ziya Alkurt (Dk. 62 İlhan Depe), Regattin (Dk. 78 Mossoro), Paixao

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Ali Keten, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90 Hamza Gür), Burak Asan (Dk. 74 Muhsin Yıldırım), Abdullayev, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Marlinho), Kasongo (Dk. 83 Diouf)

Gol: Dk. 34 Muhammed Gümüşkaya (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Asan, Dk. 80 Tugay Kacar, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Berkay Sülüngöz (Altay)