Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Aralıklı Ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri mesleği için “8131.21” kod olarak kullanılır iken Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler mesleği için “1120.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu “3131.32” olarak belirlenmiştir.

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