Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu Nedir?
Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu ile Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi), Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret), İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Aralıklı Ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri mesleği için “8131.21” kod olarak kullanılır iken Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler mesleği için “1120.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Meslek Kodu “3131.32” olarak belirlenmiştir.
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