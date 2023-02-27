Altik Muhaxhiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altik Muhaxhiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Altik Muhaxhiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Altik Muhaxhiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Altik Muhaxhiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altik Muhaxhiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Altik Muhaxhiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altik Muhaxhiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altik Muhaxhiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altik Muhaxhiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altik Muhaxhiri 9 Ocak 1992 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur.  Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altik Muhaxhiri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Altik Muhaxhiri'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altik Muhaxhiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altik Muhaxhiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Altik Muhaxhiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altik Muhaxhiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Liria

1 Temmuz 2016 yılında KF Vëllaznimi

1 Temmuz 2019 yılında KF Dukagjini

Altik Muhaxhiri kimdir

Altik Muhaxhiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altik Muhaxhiri şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Altik Muhaxhiri nereli

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