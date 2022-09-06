"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" demişti! Aday olmak isteyen Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ittifak tarafından açıklanırken altılı masadaki belirsizlik devam ediyor. Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini öne çıkarmaya sürdürüyor.

ALTILI MASAYI İŞARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu son olarak FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Karagöz'ün "Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım der misiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, uzlaşma sağlanması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Uzlaşılırsa elbette ki. Niye hazır olmayalım? Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. Altı lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. Dolayısıyla biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız, uygar insanlar gibi."

ADAY OLMAMASI İÇİN BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da açılan #KılıçdaroğluAdayOlma etiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldı.