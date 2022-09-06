"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" demişti! Aday olmak isteyen Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

Altılı masanın onay vermesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada eleştirildi. Twitter'da yapılan binlerce paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması istendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" demişti! Aday olmak isteyen Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ittifak tarafından açıklanırken altılı masadaki belirsizlik devam ediyor. Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini öne çıkarmaya sürdürüyor.

Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım demişti! Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

ALTILI MASAYI İŞARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu son olarak FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Karagöz'ün "Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım der misiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, uzlaşma sağlanması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Uzlaşılırsa elbette ki. Niye hazır olmayalım? Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. Altı lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. Dolayısıyla biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız, uygar insanlar gibi."

Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım demişti! Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

ADAY OLMAMASI İÇİN BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da açılan #KılıçdaroğluAdayOlma etiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım demişti! Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Fabrikada korkutan patlama! Ölüler var!
Fabrikada korkutan patlama! Ölüler var!
İstanbul'da 4+1 satılık sıfır daire 699 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
İstanbul'da 4+1 satılık sıfır daire 699 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Ekrem İmamoğlu kız çocuğunun elini öptü, beklemediği tepkiyle karşılaştı! "Çamaşır suyu da verelim mi?"
Ekrem İmamoğlu kız çocuğunun elini öptü, beklemediği tepkiyle karşılaştı! "Çamaşır suyu da verelim mi?"
İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek
İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek
İstanbul'da 4+1 satılık sıfır daire 699 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
İstanbul'da 4+1 satılık sıfır daire 699 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Ekrem İmamoğlu kız çocuğunun elini öptü, beklemediği tepkiyle karşılaştı! "Çamaşır suyu da verelim mi?"
Ekrem İmamoğlu kız çocuğunun elini öptü, beklemediği tepkiyle karşılaştı! "Çamaşır suyu da verelim mi?"
Bakan Yanık beklenen müjdeyi duyurdu! Doğalgaz destek ödemeleri için başvurular başladı! Destekten kimler yararlanabilecek?
Bakan Yanık beklenen müjdeyi duyurdu! Doğalgaz destek ödemeleri için başvurular başladı! Destekten kimler yararlanabilecek?
Akla aniden gelip gün boyunca devam ediyor! Bir türlü engel olunmayan şarkı söyleme durumu: Kulak Kurdu
Akla aniden gelip gün boyunca devam ediyor! Bir türlü engel olunmayan şarkı söyleme durumu: Kulak Kurdu
İmam Hatiplilere yönelik sözleri başına iş açmıştı! Ünlü şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İmam Hatiplilere yönelik sözleri başına iş açmıştı! Ünlü şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ankara'da bu pazar seçim olsa kim kazanır? AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
Ankara'da bu pazar seçim olsa kim kazanır? AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...