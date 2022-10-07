Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine tepki gösterdi: "Kapanmış yaraları konuşmayı doğru bulmuyorum"

İYİ Parti lideri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği başörtüsü teklifine karşı tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

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Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine tepki gösterdi: "Kapanmış yaraları konuşmayı doğru bulmuyorum"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde yayımladığı bir video ile başörtüsü ile ilgili teklif vermesi gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verilen teklifle ilgili açıklama yapmasının ardında altılı masa isimlerinde Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun verdiği teklife tepki gösterdi.

"KAPANIŞ YARALAR" ÇIKIŞI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayımladığı video ile "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine tepki gösterdi: Kapanmış yaraları konuşmayı doğru bulmuyorum

Verilen teklifini ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, çözümü yıllar önce tamamlanmış bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar gündeme getirilen konuyla ilgili "Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Türkiye'nin çok acil çözüm bekleyen sorunları var." şeklinde bir açıklama yaptı.

Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine tepki gösterdi: Kapanmış yaraları konuşmayı doğru bulmuyorum

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