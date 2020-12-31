Altın 2020 yılını bu rakamlarla kapatıyor! Gram altın fiyatı bugün ne kadar ? 31 Aralık 2020 Perşembe güncel altın fiyatları... 31 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarında düşüş haftanın dördüncü gününde sürüyor, ons altındaki artış ise dikkat çekiyor. Peki Gram altın fiyatı bugün ne kadar ? 31 Aralık 2020 Perşembe güncel altın fiyatları...

1 14 30 ARALIK 2020 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Altın fiyatları 30 Aralık Çarşamba gününde de düşüşünü sürdürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 29 ARALIK PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 447,98 TL Satış: 448,09 TL