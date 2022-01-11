  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın almak isteyenler dikkat! Gram altın kritik sınırı kırdı, ibreyi yukarı yönlü çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın almak isteyenler dikkat! Gram altın kritik sınırı kırdı, ibreyi yukarı yönlü çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Ons altının 1800 dolar seviyelerinde takılı kalması altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Gram altın 790 TL zincirini kırarak 800 TL seviyelerine kadar yükselirken son durumu merak edenler için 11 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın almak isteyenler dikkat! Gram altın kritik sınırı kırdı, ibreyi yukarı yönlü çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 11 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 