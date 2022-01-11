Altın almak isteyenler dikkat! Gram altın kritik sınırı kırdı, ibreyi yukarı yönlü çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın almak isteyenler dikkat! Gram altın kritik sınırı kırdı, ibreyi yukarı yönlü çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Ons altının 1800 dolar seviyelerinde takılı kalması altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Gram altın 790 TL zincirini kırarak 800 TL seviyelerine kadar yükselirken son durumu merak edenler için 11 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...