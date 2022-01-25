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  3. Altın fiyatları bir anda ok gibi çakıldı! Yatırımcı FED'in faiz kararı öncesi kuyumcuya koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bir anda ok gibi çakıldı! Yatırımcı FED'in faiz kararı öncesi kuyumcuya koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Gram altın 800 TL seviyelerinde seyrederken son durumu merak edenler için 25 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları bir anda ok gibi çakıldı! Yatırımcı FED'in faiz kararı öncesi kuyumcuya koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 25 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 