Altın fiyatları bir anda ok gibi çakıldı! Yatırımcı FED'in faiz kararı öncesi kuyumcuya koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bir anda ok gibi çakıldı! Yatırımcı FED'in faiz kararı öncesi kuyumcuya koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Gram altın 800 TL seviyelerinde seyrederken son durumu merak edenler için 25 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...