  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın fiyatları düştü ama görenler yanına yaklaşamıyor! İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları düştü ama görenler yanına yaklaşamıyor! İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi yerini düşüşe bıraksa da fiyatlar 496 TL seviyelerinde güne başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL 28 Eylül 2021 Salı? İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü ama görenler yanına yaklaşamıyor! İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı günden  güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 28 Eylül 2021 Salı gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...