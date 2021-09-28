Altın fiyatları düştü ama görenler yanına yaklaşamıyor! İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları düştü ama görenler yanına yaklaşamıyor! İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi yerini düşüşe bıraksa da fiyatlar 496 TL seviyelerinde güne başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL 28 Eylül 2021 Salı? İşte 28 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...