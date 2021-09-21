Altın fiyatları düştü ama rakamlar öyle söylemiyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor! İşte 21 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları düştü ama rakamlar öyle söylemiyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor! İşte 21 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 21 Eylül 2021 Salı gününe bir önceki güne göre düşüşle başlasa da fiyatlar yeniden yükselme eğilimine girdi. Gram altın 490 TL seviyelerini aşarken çeyrek altın ise 811 TL'den satılıyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...