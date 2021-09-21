Altın fiyatları düştü ama rakamlar öyle söylemiyor! Fiyatlara yaklaşılmıyor! İşte 21 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 21 Eylül 2021 Salı gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...