Altın fiyatları düşüşle başladı! 22 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları | Tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Ekonomi haberleri: Altın fiyatları 22 Haziran 2021 Salı gününe düşüşle başladı. Gram altın 500 TL, çeyrek altın ise 812 TL seviyelerinde güne başladı. Peki Tam altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? 22 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları...

1 16 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın birinci günü olan 22 Haziran 2021 Salı gününde araştırılıyor.