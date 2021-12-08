Altın fiyatları kritik seviyede takılı kaldı! Yatırımcı izliyor, altın almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları kritik seviyede takılı kaldı! Yatırımcı izliyor, altın almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak değişim sürüyor. Bu kapsamda 8 Aralık 2021 Çarşamba gününde gram altın yeni günde 787 TL'den satılırken son durumu merak edenler için "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...