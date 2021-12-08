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  3. Altın fiyatları kritik seviyede takılı kaldı! Yatırımcı izliyor, altın almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları kritik seviyede takılı kaldı! Yatırımcı izliyor, altın almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak değişim sürüyor. Bu kapsamda 8 Aralık 2021 Çarşamba gününde gram altın yeni günde 787 TL'den satılırken son durumu merak edenler için "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları kritik seviyede takılı kaldı! Yatırımcı izliyor, altın almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 8 Aralık 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 