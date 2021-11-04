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  3. Altın fiyatları yatay seyirde takılı kaldı! İnmek nedir bilmiyor, yatırım yapanlar mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yatay seyirde takılı kaldı! İnmek nedir bilmiyor, yatırım yapanlar mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son günlerde devam eden yatay seyir devam ederken gram altın 551 TL , çeyrek altın ise 900 TL'nin üzerinde satılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 4 Kasım 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yatay seyirde takılı kaldı! İnmek nedir bilmiyor, yatırım yapanlar mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 4 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 