Altın fiyatları yatay seyirde takılı kaldı! İnmek nedir bilmiyor, yatırım yapanlar mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yatay seyirde takılı kaldı! İnmek nedir bilmiyor, yatırım yapanlar mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son günlerde devam eden yatay seyir devam ederken gram altın 551 TL , çeyrek altın ise 900 TL'nin üzerinde satılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 4 Kasım 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...