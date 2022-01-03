Altın fiyatları yeni haftada ok gibi zirveye çıktı! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftada ok gibi zirveye çıktı! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme yeni haftanın ilk gününde sürüyor. Gram altın 800 TL seviyelerini aştı. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 3 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...