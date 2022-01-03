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  3. Altın fiyatları yeni haftada ok gibi zirveye çıktı! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftada ok gibi zirveye çıktı! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme yeni haftanın ilk gününde sürüyor. Gram altın 800 TL seviyelerini aştı. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 3 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftada ok gibi zirveye çıktı! Fiyatlara yaklaşılmıyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 3 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 